Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Цю інформацію виданню надали американські офіційні особи, знайомі з цим питанням.

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Чому Гегсет не поїде на зустріч "Рамштайну"

Журналісти пишуть, що протягом кількох місяців США неухильно відходять від групи, яку заснував колишній міністр оборони Ллойд Остін у 2022 році після вторгнення Росії в Україну. Це було способом для десятків країн оптимізувати доставлення військового обладнання для потреб ЗСУ.

У той час як Остін або інший високопоставлений чиновник Пентагону завжди головував на щомісячних засіданнях групи, Гегсет поступився цією роллю Сполученому Королівству в останні місяці.

Гегсет був присутній на засіданні Контактної групи у лютому в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де він сказав союзникам, що США більше не будуть гарантом європейської безпеки та що "дуже малоймовірно", що Україна коли-небудь приєднається до НАТО.

До слова, першими про те, що Піт Гегсет може пропустити зустріч у форматі "Рамштайн" повідомило видання Defense News. Там зберуться представники 50 країн, а головуватимуть Німеччина та Велика Британія.