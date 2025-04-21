Очільник Пентагону ділився із дружиною і братом секретними даними у чаті Signal, – NYT

У березні спалахнув скандал навколо радника з нацбезпеки США Майка Волца, після того, як той додав журналіста The Atlantic до чату, де топпосадовці адміністрації Трампа обговорювали удари по Ємену. Виявилося, що оберігати секретну інформацію не вміє не лише він один. Очільник Міноборони вразив ще більш кричущою поведінкою.

Так, очільник Пентагону Піт Гегсет не лише приводив свою дружину Дженніфер на дві засекречені зустрічі з іноземними військовими партнерами, але й ділився зі своєю другою половинкою даними про удар по Ємену, передає 24 Канал.

Дивіться також У рамках мирної угоди США розглядають ЗАЕС як нейтральну зону, – WSJ

Гегсет вражає некомпетентністю

Як повідомляє видання The New York Times, Гегсет 15 березня поділився детальною інформацією про майбутні удари по Ємену в приватному чаті Signal, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат.

Попередньо, в чаті містилася інформація про графіки польотів F/A-18 Hornet, які мали завдавати ударів по хуситах у Ємені – фактично ті ж плани атак, які Гегсет розіслав у ще одному чаті того ж дня, куди помилково додали редактора The Atlantic.

Дружина Гегсета, Дженніфер – колишня продюсерка Fox News – не є співробітницею міноборони. Брат Гегсета Філ та адвокат Тім Парлаторе обидва мають посади в Пентагоні, але незрозуміло, чому їм була потрібна інформація про заплановані військові удари по хуситах. Наявність другого чату Signal, у якому Гегсет поширював надзвичайно чутливу інформацію, стала ще одним приводом для критики його керівництва та рішень.

На відміну від першого чату, куди додали журналіста, другий чат був створений особисто Гегсетом у січні, до його затвердження на посаді. До нього входили дружина, близьке коло радників та друзів. Чат мав назву "Оборона / Командне зібрання", а доступ до нього Гегсет здійснював зі свого приватного телефону, а не службового.

Після затвердження на посаді Гегсет продовжив використовувати цей чат. Це викликає додаткові питання щодо його дотримання протоколів безпеки.

У Пентагоні тим часом стали на захист Гегсета. Там заявили, що у чатах Signal нібито не було секретної інформації. Зовсім іншу думку мають колишні військові чиновники. Вони наголошують: повідомлення про час запуску та типи літаків – це потенційно секретні дані, які могли наражати на небезпеку життя пілотів.