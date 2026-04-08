Його заяви надто оптимістичні: у WP сказали, хто дезінформує Трампа щодо Близького Сходу

Адміністрація президента США вважає, що Дональд Трамп не обізнаний з реальною ситуацією на Близькому Сході. Одна людина з його оточення робить занадто оптимістичні заяви щодо війни в Ірані.

Про це мовиться в матеріалі Washington Post. Там зауважили, що деякі заяви дезінформують як громадськість, так і самого очільника Білого дому.

Хто вводить Трампа в оману щодо ситуації на Близькому Сході?

Американський президент й надалі вважає війну проти Ірану беззаперечним успіхом. Водночас глава Пентагону Піт Гегсет стверджує, що Тегеран зазнав "поразки й приниження" від американських військових.

Проте все кардинально змінилося після збиття іранцями винищувача F-15E й ризикованої рятувальної операції. Інцидент показав, що Тегеран досі може загрожувати американцям.

До того ж, чиновники й аналітики в США поставили під сумнів і статистичні дані Гегсета, яких встиг похвалися "повним контролем над іранським небом".

Хоча рятувальна операція виявилася результативною, її хаотичний перебіг посилив занепокоєння в оточенні Дональда Трампа. Там вважають, що оцінки глави Пентагону щодо війни є надто оптимістичними та можуть вводити в оману як суспільство, так і самого президента США.

Один із представників адміністрації заявив, що Піт Гегсет не доносить до президента повної правди, через що Трамп змушений озвучувати викривлену інформацію.

Попри попередні запевнення Гегсета про слабкість іранської ППО та неспроможність Ірану протидіяти авіаударам США, сам Трамп визнав, що винищувач F-15E все ж був збитий переносним ракетним комплексом. Президент назвав це випадковістю, зазначивши, що удару просто пощастило.

Як на це реагує Білий дім?

Водночас у Пентагоні та Білому домі такі звинувачення заперечують. Речник Пентагону Шон Парнелл назвав критику заяв Гегсета неправдивою та пропагандистською, наголосивши, що той надав президенту необхідні військові варіанти для досягнення стратегічних цілей.

Зі свого боку прессекретарка Білого дому Анна Келлі також відкинула твердження про дезінформацію, підкресливши, що Трамп був повністю обізнаний із ситуацією та очікував можливих відповідних дій Ірану, а американські військові були готові до будь-якого розвитку подій.

До слова, після напружених перемовин Іран та США дійшли згоди щодо тимчасового припинення вогню. Водночас політолог Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що навіть попри укладання двотижневого перемир'я, святкувати перемогу обидвом сторонам ще зарано.

Що відомо про втрати США в Ірані?