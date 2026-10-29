Ображена на Україну Південна Корея почала зближуватися з Росією, – FT

Південна Корея поступово відновлює контакти з Росією на тлі різкого охолодження відносин з Україною. Європейських союзників непокоїть експорт пального до Росії та таємні переговори між Москвою та Сеулом.

Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, за президентства Лі Чже Мьона Сеул поступово відновлює дипломатичні та торговельні контакти з Москвою, незважаючи на розв'язану війну проти України та альянс Кремля з КНДР.

Постачання пального та таємні контакти

Лише протягом липня та серпня Південна Корея відправила до Росії понад 176 тисяч тонн пального, переважно дизельного. Частину цих перевезень забезпечували танкери, які перебувають під міжнародними санкціями.

Такі вантажі виявилися вкрай відчутними для української сторони. Як заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, корейське пальне допомогло Москві пом'якшити внутрішній дефіцит, що виник після результативних ударів по російських нафтопереробних заводах.

Водночас офіційний Сеул відкидає звинувачення та стверджує, що прямого експорту нафтопродуктів до Росії немає.

Крім того, між країнами тривають закриті переговори, а радником південнокорейського президента з питань мирної дипломатії призначили політика Сон Йон Гіля, якого Володимир Путін раніше нагородив орденом Дружби.

Європейські союзники стурбовані тим, що Сеул уже готує ґрунт для повноцінного повернення до співпраці з Росією, ставлячи власну економічну вигоду вище за солідарність з Україною.

Чому виникла криза у відносинах із Києвом

Дипломатичний конфлікт між Україною та Південною Кореєю спалахнув 23 вересня після виступу Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН, де він оголосив про передачу Сеулу двох полонених військових із КНДР.

Президент Лі Чже Мьон звинуватив Київ у порушенні домовленостей щодо конфіденційності, пояснивши, що розголос загрожує родинам бійців у Північній Кореї.

В Офісі Президента України заперечили існування такої таємної угоди.

На тлі цієї кризи Сеул уже відкликав вісім дипломатів разом із послом, скоротивши представництво в Києві.