КНДР надсилає Росії тисячі ракет і сотні тисяч артснарядів, – командувач США

Північна Корея та Китай допомагають Росії озброєнням у війні проти України. У США висловили стривоженість через співпрацю цих трьох держав.

Адмірал Самуель Папаро, голова Індо-Тихоокеанського командування США, повідомив Комітету з питань збройних сил Сенату, що військова допомога Китаю та Північної Кореї Росії у її війні проти України становить загрозу безпеці в його регіоні, оскільки Москва натомість надає критично важливу військову допомогу обом країнам, передає 24 Канал із посиланням на Associated Press.

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Що відомо про співпрацю Москви, Пхеньяну і Пекіну

Папаро заявив, що Китай забезпечив Росію 70% верстатів і 90% застарілих мікросхем, щоб допомогти Москві "відновити свою воєнну машину".

У відповідь, за його словами, Китай, ймовірно, отримує допомогу в технологіях, які дозволяють його підводним човнам рухатися тихіше, а також іншу військову підтримку.

Тим часом Північна Корея постачає Росії "тисячі, а можливо, й сотні тисяч артилерійських снарядів" і тисячі ракет малої дальності. Очікується, що у відповідь Пхеньян отримає підтримку в сфері протиповітряної оборони та зенітно-ракетних систем.

"Це трансакційний симбіоз, у якій кожна держава компенсує слабкість іншої на взаємну вигоду", — сказав Папаро.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Росія активно вербує громадян Китаю для участі у війні на своєму боці. За його словами, понад 150 таких найманців уже беруть участь у бойових діях за відома Пекіна.