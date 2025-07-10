Келлог заявив, що Україні потрібен новий "План Маршалла"

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що партнери повинні допомогти Україні у відбудові держави після закінчення війни, запровадивши для неї свій "План Маршалла".

Про це він сказав у рамках дискусії організованій ініціативою YES і Фондом Віктора Пінчука напередодні міжнародної конференції з відновлення України URC-2025, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що пропонує Келлог

Американський посадовець наголосив на важливості відбудови України, згадавши як після закінчення Другої світової війни США запровадили План Маршалла для Європи. Він пропонує зробити подібне.

І я думаю, ми маємо зробити те саме для України,

– заявив Келлог.

На його думку, це буде досить важке завдання. Також він сказав, що наразі зберігається складна ситуація, тому спершу потрібно досягти припинення вогню. Келлог високо оцінив дії Володимира Зеленського і його команди.

"Мені як колишньому солдату важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні… Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів, це вбивство в промислових масштабах", – додав він.

Нагадаємо, напередодні у Римі відбулася зустріч Володимира Зеленського з Кітом Келлогом. Вони обговорили постачання та закупівлю зброї, посилення протиповітряної оборони на тлі збільшення російських атак.