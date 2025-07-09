Повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в етері телемарафону.

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Що обговорили Зеленський та Келлог

Сибіга розповів, що під час особистої зустрічі Зеленський та Келлог обговорили посилення української ППО. Також український лідер проінформував спецпредставника США щодо ситуації на фронті.

Наші партнери повинні чітко розуміти та усвідомлювати, особливо в США, що Росія не виграє. Росія не досягла жодної стратегічної цілі в Україні і це дуже важливо, аби кожного разу ще раз нагадувати та інформувати наших партнерів. І важливо, коли це звучить від президента України,

– наголосив Сибіга.

Він додав, що в ході розмови Зеленський та Келлог обговорили також необхідність подальших контактів "по лінії військових".

Крім того, було обговорено подальші контакти та санкції проти Росії.

"Єдиним дієвим інструментом примусу Росії до миру виступають на сьогодні санкції", – зазначив глава МЗС.

Сибіга також додав, що є три елементи примусу Росії до миру:

залученість США в мирний процес;

підвищення ціни подальшого продовження війни для Росії;

зміцнення України.

За словами глави МЗС, світ визнає лідерство України у виробництві БпЛА. Він додав, що окрема увага була приділена виробництву дронів-перехоплювачів.