Європейські країни НАТО готуються до війни з Росією і занепокоєні зменшенням підтримки США, – FT

Європа вважає, що диктатор Путін зі своїми імперіалістичними амбіціями "зверне увагу на східний фланг НАТО", адже він прагне завоювань в інших місцях. НАТО попереджає, що Москва може бути готова до цього "протягом 5 років".

Занепокоєння викликає те, що Трамп, попри його заяви, що США із НАТО "на всьому шляху", натякнув, що пакт про взаємну оборону військового альянсу (Стаття 5) можна інтерпретувати по-різному. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Що кажуть у Європі про можливе російське вторгнення

Про небезпеку Альянсу від Росії попереджав раніше генсек НАТО.

"Не будемо обманювати себе, ми всі зараз на східному фланзі", – казав Рютте.

Президент Зеленський також стверджував, що Путін планує "нові військові операції на території НАТО".

Заступник начальника штабу ЗС Фінляндії генерал-лейтенант Карі Нісула також наголосив на важливості бути готовим до російського вторгнення "щодня".

А ексгенсек НАТО Фог Расмуссен казав, що Росія матиме "апетит до ще більшої території", якщо їй дозволять досягти успіху на війні Україні:

Він чинитиме тиск на країни Балтії… І коли американський президент публічно ставить під сумнів свою відданість Статті 5, це може спокусити Путіна перевірити рішучість НАТО.

Військові експерти зауважили, що інтерес Москви до своїх інших сусідів дещо не такий, як до України. Ймовірно, їм не загрожує повномасштабне вторгнення – Путін хоче перевірити, чи НАТО зможе відповісти на атаку.

"Для Росії стратегічною метою було б розірвати НАТО; річ не в тому, щоб придбати трохи землі в Балтії чи деінде", – пояснила директорка Міжнародного центру оборони та безпеки в Естонії Крісті Райк.

Як Росія готується до ймовірної атаки на НАТО

Що ж до Росії, то вона посилює присутність своїх військ біля кордонів НАТО, на що вказують супутникові знімки. Йдеться, зокрема, про аеродроми "Левашово", "Кам'янка" та "Оленья".

Також за 175 кілометрів від кордону з Фінляндією, у місті Петрозаводськ, росіяни організували нові склади.

Окрім того, на авіабазі "Сєвєроморськ-1", яка колись була виведена з експлуатації, розчистили території та проклали нові злітних смуг. Цей об'єкт розташований приблизно за 120 кілометрів на схід від Норвегії.

Тож, зважаючи на ці та безліч інших знаків, східноєвропейські країни НАТО збільшують свої витрати на оборону. Зокрема, на нещодавньому саміті вони вирішили збільшити їх до 5% ВВП протягом наступного десятиліття.