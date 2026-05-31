Операція "під чужим прапором": Кремль готує підґрунтя для ударів дронами по Молдові, – ISW

Росія намагається використати падіння російського безпілотника в Румунії для формування наративу, який дозволить уникнути відповідальності за можливі майбутні удари по Молдові. Водночас у Москві вже просувають версію про нібито підготовку "інсценувань" за участю Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Чому інцидент із дроном у Румунії можуть використати проти Молдови?

За даними аналітиків, російське посольство в Молдові заявило, що влада країни спільно із західними партнерами нібито може готувати "інсценування" інцидентів, подібних до падіння дрона в румунському місті Галац. У цих заявах також стверджується, що подібні дії мають на меті звинуватити Росію та погіршити відносини між Молдовою та Росією.

Водночас в ISW вважають, що такі заяви мають іншу мету – створити політичне й інформаційне підґрунтя для уникнення відповідальності Росії у випадку можливих випадкових або навмисних ударів російських безпілотників по території Молдови в майбутньому. Аналітики також припускають, що ці меседжі можуть бути використані як виправдання потенційної операції "під чужим прапором".

Експерти зазначають, що дедалі частіші випадки порушення повітряного простору країн НАТО та сусідніх держав свідчать про готовність Кремля до ризикованих сценаріїв, у яких інциденти з безпілотниками розглядаються як допустимий побічний ефект ударів по Україні.

Окремо в ISW звертають увагу, що подальша ескалація може змусити НАТО розглянути нові підходи до протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про можливі угоди з Україною та Молдовою щодо посилення захисту від російських дронів як елемент колективної самооборони.

Аналітики також повідомляють, що Кремль паралельно опрацьовує різні сценарії реагування на інцидент у Румунії, зокрема спроби перекладання відповідальності на Україну та тестування реакції НАТО на подальші порушення повітряного простору російськими БпЛА.

Нагадаємо, видання The Telegraph писало, що інцидент з дроном у Румунії може свідчити про новий і більш небезпечний етап війни з ризиками для країн НАТО. У Москві заперечують причетність, однак експерти вважають, що Росія демонструє готовність ігнорувати загрози для Європи. Водночас реакція Заходу та питання посилення ППО стають ключовими для стримування подальших подібних інцидентів. Все це свідчить про поступову трансформацію характеру війни та безпекової ситуації в Європі.