Зеленський щонайменше 78 разів дякував США з 2022 року: у CNN вказали на брехню Трампа

Днями Дональд Трамп заявив, що влада України нібито "не висловила жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни. Твердження глави Білого дому абсолютно не відповідає дійсності.

Скільки разів Зеленський дякував Трампу?

В CNN зібрали заяви лідера України на тлі закидів Трампа щодо нібито "невдячності".

Президент України багато разів дякував США за підтримку з моменту початку Росією повномасштабного вторгнення та неодноразово висловлював вдячність особисто Трампу з моменту його повторного обрання минулої осені.

Зеленський говорив про це в соціальних мережах, іноді позначаючи обліковий запис Трампа. Він говорив це Трампу віч-на-віч. Він говорив це призначенцям лідера США та членам Конгресу. Він говорив це в Україні, у США та в інших країнах.

Власне, Зеленський сказав це і минулого тижня.

"Ми дуже вдячні президенту Трампу, Сполученим Штатам, усьому американському народу", – сказав Зеленський міністру армії Денові Дрісколлу минулого тижня в Києві.

Менш ніж через 3 години після того, як Трамп опублікував у неділю вранці свою неправдиву заяву про нібито нездатність Зеленського висловити подяку, лідер України написав у соціальній мережі X: "Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка – починаючи з Javelin – рятує життя українців".

Однак це не було чимось незвичним, оскільки Зеленський опублікував понад 40 висловів подяки США та їхнім лідерам лише на платформі X.

За даними видання, Зеленський висловлював вдячність США десятки разів, щонайменше 78. Журналісти навели низку прикладів з моменту початку Росією повномасштабного вторгнення на початку 2022 року.

Медійники зауважили, що цей список не претендує на вичерпність, оскільки вони не розглядали більшість заяв, зроблених Зеленським українською мовою під час війни. Вони включили кілька випадків, коли Офіс Президента публікували заяви, у яких йдеться про те, що він висловив подяку США під час приватної зустрічі, оскільки самі ці звіти слугують публічним вираженням подяки.

Ось декілька прикладів:

"Я вдячний президенту Трампу за тісну співпрацю зі Сполученими Штатами", - написав Зеленський у вересні.

"Ми вдячні (Трампу) за всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру", – написав він у серпні.

"Я привітав президента Трампа і весь американський народ з Днем незалежності США. Ми – в Україні – вдячні за всю надану підтримку", – написав він 4 липня.

"Я вдячний президенту Трампу", – опублікований допис Зеленського після розмови з Трампом у травні.

