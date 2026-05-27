Спочатку залякували, а тепер виправдовуються: у Росії заявили, що "не погрожували" Києву ударами

У Росії різко змінили риторику після погроз про удари по Києву. Ворожі чиновники заявили, що Москва не атакуватиме Верховну Раду чи Адміністрацію президента.

Про це повідомили в ISW.

Чому в Кремлі різко змінили думку?

Голова Держдуми Росії з питань оборони Андрій Картаполов заявив, що Москва не завдаватиме ударів по Верховній Раді чи Адміністрації президента у Києві, бо це "не справжні центри прийняття рішень".

Українські центри прийняття рішень не знаходяться в центрі Києва, а приховані в добре укріплених районах,

– заявляв Картаполов.

Російський депутат Анатолій Вассерман також зробив дивну заяву та зазначив, що Москва нібито зможе "ліквідувати Україну до листопада 2026 року", але країна-агресор "не поспішає з таким рішенням".

У ISW наголосили, що окупанти дедалі частіше погрожують Україні через дозвіл Володимира Зеленського провести парад у Москві 9 травня, великі втрати на фронті та зростання економічної напруженості.

Що відомо про погрози Росії завдати ударів по Києву?

Російська влада абсолютно показово анонсувала нові "системні" обстріли так званих центрів прийняття рішень у Києві. У ворожому МЗС такі заяви називають нібито відповіддю на атаку по Старобільську.

Позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Російські погрози щодо нових масованих ударів по Києву мають радше вигляд істерики з боку Москви.

За словами "Флеша", усе це відбувається на тлі того, що у ворога зараз немає позитивної динаміки на фронті, а російське суспільство невдоволене ударами України по НПЗ.