"Це не Октоберфест": прем'єра Баварії розкритикували за селфі перед похороном Папи Римського

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер зробив селфі перед похороном Папи Римського Франциска, що відбувся Ватикані 26 квітня. За це політик отримав шквал критики у соцмережах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Маркус Зьодер втрапив у скандал

Маркус Зьодер перед похороном Папи Римського опублікував усміхнене селфі на своїй сторінці в соцмережі Х.

Щойно прилетів до Риму: зараз ми в кортежі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром дорогою до Ватикану на похоронну церемонію покійного Папи Франциска,

– написав Зьодер.

Ця фотографія швидко викликала бурхливу реакцію користувачів. Про селфі прем'єр-міністра Баварії висловилися також окремі політики.

Селфі на похоронах – це не дуже гідно. Похорон Папи Римського – це не Октоберфест,

– написала німецька політикиня Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Після прибуття до Ватикану Зьодер також опублікував кілька фотографій з похорону. Він підкреслив, що "ми будемо дуже сумувати за Папою Франциском".

Нагадаємо, Маркус Зьодер став не єдиним політиком, який потрапив під шквал критики після похорону Папи Римського. У порушенні етикету звинуватили також Дональда Трампа: він з'явився на похороні у синьому костюмі замість чорного, а також передчасно покинув церемонію прощання.

До того ж у скандал втрапив спікер польського сейму Шимон Головня. Все через те, що під час похорону він робив фото на телефон.