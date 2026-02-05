Винен не Трамп: дослідники сказали, коли стався розкол у суспільстві США

Під час останніх виборів у США суспільство дуже поляризувалося. А друге президентство Трампа тільки поглибило протиріччя. Але це почалося значно раніше.

Про це повідомляє The Royal Society Publishing.

Коли в Америці почався політичний розкол?

Протягом дев'яностих і нульових років поляризація у США майже зникла, про що свідчать дані Лабораторії політичної психології Кембридзького університету.

Дослідники 40 років вивчали думки людей на різні теми і помітили, що 2008 рік став поворотним моментом у розбіжностях між лівими та правими з багатьох питань.

Починаючи з 2008 року – року фінансової кризи, вступу на посаду Обами та запуску App Store та iPhone 3G від Apple – розбіжності в поглядах на різні сфери неухильно зростали,

– мовиться в статті.

Ця поляризація, можливо, почала зменшуватися за президентства Байдена. Та все одно вона набагато вища, ніж у попередні десятиліття.

Автор дослідження доктор Лі де-Віт наголосив: американська громадськість протягом XXI століття змістилася ліворуч з багатьох питань. І він фактично підтвердив, що успіх Трампа зумовлений не щирою вірою в консервативні ідеали. Це радше реакція на дії протилежного табору.

"Американці з правими поглядами залишалися досить стабільними на своїх позиціях протягом останніх 35 років і можуть почуватися відсталими, оскільки половина країни змістилася до дедалі прогресивнішого погляду на багато питань", – сказав Де-Віт.

До 2024 року на 20% більше людей у лівому крилі населення називають себе демократами, а на 51% більше – лібералами, ніж у 1988 році. Водночас на 30% більше людей у правому крилі називають себе республіканцями, а на 39% більше – консерваторами, порівняно з кінцем епохи Рейгана,

– сказано в дописі.

Про що запитували американців?

Дослідники аналізували понад 35 тисяч відповідей на опитування, зібрані між 1988 і 2024 роками. Люди відповідали на "основні політичні питання, починаючи від економіки і закінчуючи расою та нерівністю".

Найбільше змін було у ставленні до абортів та традиційних сімейних зв'язків. Сильно змінилося і ставлення до медичного страхування та питання дискримінації афроамериканців. З кінця 1980-х американці почали чіткіше ідентифікувати себе як прихильників певних партій або рухів.

Сполучені Штати є незвичайною країною, оскільки ліва і права політичні сили мають приблизно однакову чисельність. Така ситуація існує вже давно, і це може допомогти пояснити, чому поляризація в США відчувається настільки інтенсивно,

– розповів Де-Віт.

А які настрої в українців?

КМІС запитав наших громадян, чи достатньо їм демократії в Україні. Дехто говорив, що її забагато, а декому навпаки – видалося замало. Важливо, що в опитуванні було зазначено, що мова саме про час війни.