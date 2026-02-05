Об этом сообщает The Royal Society Publishing.

Когда в Америке начался политический раскол?

В течение девяностых и нулевых годов поляризация в США почти исчезла, о чем свидетельствуют данные Лаборатории политической психологии Кембриджского университета.

Исследователи 40 лет изучали мнения людей на разные темы и заметили, что 2008 год стал поворотным моментом в разногласиях между левыми и правыми по многим вопросам.

Начиная с 2008 года – года финансового кризиса, вступления в должность Обамы и запуска App Store и iPhone 3G от Apple – разногласия во взглядах на различные сферы неуклонно росли,

– говорится в статье.

Эта поляризация, возможно, начала уменьшаться при президентстве Байдена. Но все равно она гораздо выше, чем в предыдущие десятилетия.

Автор исследования доктор Ли де-Вит отметил: американская общественность в течение XXI века сместилась влево по многим вопросам. И он фактически подтвердил, что успех Трампа обусловлен не искренней верой в консервативные идеалы. Это скорее реакция на действия противоположного лагеря.

"Американцы с правыми взглядами оставались достаточно стабильными на своих позициях в течение последних 35 лет и могут чувствовать себя отсталыми, поскольку половина страны сместилась к все более прогрессивному взгляду на многие вопросы", – сказал Де-Вит.

К 2024 году на 20% больше людей в левом крыле населения называют себя демократами, а на 51% больше – либералами, чем в 1988 году. В то же время на 30% больше людей в правом крыле называют себя республиканцами, а на 39% больше – консерваторами, по сравнению с концом эпохи Рейгана,

– сказано в заметке.

О чем спрашивали американцев?

Исследователи анализировали более 35 тысяч ответов на опрос, собранные между 1988 и 2024 годами. Люди отвечали на "основные политические вопросы, начиная от экономики и заканчивая расой и неравенством".

Больше всего изменений было в отношении к абортам и традиционным семейным связям. Сильно изменилось и отношение к медицинскому страхованию и вопросу дискриминации афроамериканцев. С конца 1980-х американцы начали четче идентифицировать себя как сторонников определенных партий или движений.

Соединенные Штаты являются необычной страной, поскольку левая и правая политические силы имеют примерно одинаковую численность. Такая ситуация существует уже давно, и это может помочь объяснить, почему поляризация в США ощущается настолько интенсивно,

– рассказал Де-Вит.

