У Польщі анонсували масштабну підготовку чоловіків на випадок війни

У Польщі почали роботу над підготовкою програми маштабного вишколу для чоловіків на випадок війни. Загалом у країні хочуть мати армію чисельністю близько 500 тисяч осіб.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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У Польщі готують чоловіків на випадок війни

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що його країна працює над програмою масштабної військової підготовки усіх чоловіків призовного віку на випадок війни. За його словами, країна хоче мати півмільйону армію, включно з резервістами.

Ведеться робота з підготовки широкомасштабної військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі. До кінця року ми хочемо мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі проходив підготовку на випадок війни,

– наголосив Туск.

Польський прем'єр також повідомив, що його країна потребує півмільйонної армії, щоб мати змогу боронитися. Туск також додав, що Польща має чинити більший тиск на інші країни ЄС у питаннях оборони.

Раніше Туск заявив, що Європа рішуче налаштована перемогти у перегонах озброєнь, нав'язаній Росією, і готова взяти відповідальність за власну безпеку. Водночас він висловив переконання, що Росія програє ці перегони озброєнь, подібно до поразки Радянського Союзу тридцять років тому, і що це дозволить уникнути ширшого конфлікту.