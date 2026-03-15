"Загроза реальна": Туск попередив, що Польща може вийти з ЄС

Польський прем'єр Дональд Туск зробив неочікувану заяву. Він попередив про бажання частини політиків провести Polexit, тобто вийти з Євросоюзу.

Про це Дональд Туск написав у соцмережі Х. Глава уряду Польщі перелічив, кому вигідний такий сценарій.

Чому Польща хоче вийти з ЄС і кому це вигідно?

Як переконує Туск, Polexit – цілком реальна загроза для країни.

Його прагнуть обидві конфедерації та більшість членів партії "Право і справедливість". Навроцький є їхнім покровителем. Розвалити ЄС хочуть: Росія, американський рух MAGA та європейські праві на чолі з Орбаном. Для Польщі це було б катастрофою. Я зроблю все, щоб їх зупинити,

– емоційно написав прем'єр.

Зверніть увагу! Ще в січні 2026-го Польське радіо для України попереджало: в соцмережах активно поширюються дезінформаційні відео про можливий Polexit. За опитуваннями, понад 20% поляків не підтримують перебування країни в Європейському Союзі.

Чому в Польщі заговорили про "Полекзит"?

12 березня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який би дозволив Польщі отримати доступ до 43,7 мільярда євро оборонних позик ЄС з низькими відсотками. А 13 березня колишній міністр від партії "Право і Справедливість" Конрад Шиманський написав, що польські націоналістичні праві рухаються "дорогою до Полекзиту".

Нещодавні опитування показують, що підтримка виходу Польщі з ЄС у країні залишається слабкою, але вона вже не є незначною. Опитування показують, що приблизно кожен десятий або кожен четвертий поляк підтримав би запуск процесу виходу, навіть попри те, що переважна більшість все ще виступає за збереження членства,

– зауважили в Politico.

Кшиштоф Фігларж у статті для видання XYZ зауважив, що в країні зростає євроскептицизм. Хоча роками до політичного виходу з ЄС ставилися радше як до риторичного прийому, ніж як до реального політичного варіанту, тепер це може втілитися в життя. За "Полекзит" виступають молодь, чоловіки та прихильники правих.