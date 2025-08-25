Володимир Зеленський опублікував лист від президента Польщі з нагоди Дня Незалежності України. У ньому польський лідер висловив підтримку українському народу.

Кароль Нвроцький також підкреслив важливість незалежності України для всієї Європи. Лист із привітанням та подяку опублікував президент України у соцмережі X, передає 24 Канал.

Як Польща привітала українців із Днем Незалежності?

У своєму зверненні Кароль Навроцький наголосив, що 24 серпня є символом незламної мужності та рішучості українського народу, який у важкі часи боронить свою незалежність від російської агресії.

Ваша боротьба – це не лише захист власних кордонів і права на самовизначення, а й героїчний внесок у захист цінностей, які є фундаментом європейської цивілізації – свободи, демократії та поваги до гідності кожної людини,

– йдеться в листі.

Президент Навроцький підкреслив, що Польща, як найближчий сусід і союзник, підтримує українців у ці складні часи. Президент Польщі також зазначив, що День Незалежності України є важливим нагадуванням для всіх країн регіону про те, що свободу потрібно не лише здобути, а й постійно захищати.

Тому в цей особливий день хочемо підкреслити, яке велике значення для нас має вільна і суверенна Україна – не лише як сусід і союзник, а і як основа стабільності й миру у нашій частині Європи,

– додав польський лідер.

У відповідь президент України подякував польському колезі, зазначивши, що Польща проявила найвищий рівень солідарності в найтяжчі часи для України. Також наголосив, що українців і поляків завжди об'єднувало прагнення до незалежності, свободи та європейського майбутнього.

Хто ще привітав Україну із Днем Незалежності?