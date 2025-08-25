"Суверенна Україна – основа миру в Європі": Навроцький привітав українців із Днем Незалежності
- Президент Польщі надіслав листа з привітанням до Дня Незалежності України, підкресливши її важливість для Європи.
- Зеленський подякував Польщі за підтримку, відзначивши, що українців і поляків об'єднує прагнення до незалежності та європейського майбутнього.
- Польський лідер підкреслив, що боротьба України є внеском у захист європейських цінностей – свободи, демократії та поваги до гідності.
Володимир Зеленський опублікував лист від президента Польщі з нагоди Дня Незалежності України. У ньому польський лідер висловив підтримку українському народу.
Кароль Нвроцький також підкреслив важливість незалежності України для всієї Європи. Лист із привітанням та подяку опублікував президент України у соцмережі X, передає 24 Канал.
Як Польща привітала українців із Днем Незалежності?
У своєму зверненні Кароль Навроцький наголосив, що 24 серпня є символом незламної мужності та рішучості українського народу, який у важкі часи боронить свою незалежність від російської агресії.
Ваша боротьба – це не лише захист власних кордонів і права на самовизначення, а й героїчний внесок у захист цінностей, які є фундаментом європейської цивілізації – свободи, демократії та поваги до гідності кожної людини,
– йдеться в листі.
Президент Навроцький підкреслив, що Польща, як найближчий сусід і союзник, підтримує українців у ці складні часи. Президент Польщі також зазначив, що День Незалежності України є важливим нагадуванням для всіх країн регіону про те, що свободу потрібно не лише здобути, а й постійно захищати.
Тому в цей особливий день хочемо підкреслити, яке велике значення для нас має вільна і суверенна Україна – не лише як сусід і союзник, а і як основа стабільності й миру у нашій частині Європи,
– додав польський лідер.
У відповідь президент України подякував польському колезі, зазначивши, що Польща проявила найвищий рівень солідарності в найтяжчі часи для України. Також наголосив, що українців і поляків завжди об'єднувало прагнення до незалежності, свободи та європейського майбутнього.
Хто ще привітав Україну із Днем Незалежності?
Король Чарльз III разом із королевою Каміллою привітали українців. Вони наголосили на своїй підтримці та захопленні мужністю українського народу.
Президент Франції Еммануель Макрон також звернувся до народу України. Він підкреслив відданість та запевнив, що його країна й надалі залишатиметься поряд з Україною.
Генеральний секретар НАТО також долучився до привітань. Марк Рютте зазначив, що саме Україна найбільше заслуговує на мир. Він підкреслив, що Альянс продовжує стояти поруч із українським народом.