Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав висловлювання політика ганебними.

Це ганьба. Ми повинні зробити все можливе, щоб ніхто у світі не асоціював Польщу з такими обличчями, такими людьми та такими діями,
– зазначив Туск.

До слова, відомо про ще один випадок, коли Гжегож Браун потрапив в епіцентр скандалу. У січні він почав робити заяви про жертв так званого "геноциду в Секторі Гази" під час хвилини мовчання за жертвами Голокосту. А у травні в місті Біла Підляська політик разом зі своїми прихильниками зірвав прапор України з будівлі мерії.