"Знищимо за 10 хвилин": Трамп натякнув на удари по двох об'єктах в Ірані

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон розглядає плани атак на дві цілі в Ірані. Він запевнив, що американські війська здатні розібратися з цими об'єктами лише за 10 хвилин.

Під час спілкування з журналістами американський лідер відповів на запитання щодо часових рамок переговорів за посередництва Катару. Як свідчить відео з виступом політика, оприлюднене у соцмережі X, Вашингтон наразі взагалі не поспішає відновлювати діалог з Тегераном.

Які цілі в Ірані можуть атакувати США

Коментуючи поточну ситуацію, глава Білого дому підкреслив суттєве ослаблення ворожого потенціалу.

За його словами, Сполучені Штати вже нейтралізували іранський військово-морський флот, авіацію, засоби протиповітряної оборони, левову частку техніки, потужностей виробництва та ядерної програми.

Нам ще треба розібратися, я б сказав, з одним або двома об'єктами, але ми можемо це зробити за 10 хвилин. Ви, мабуть, могли б звернути увагу на гору Пікакс – і з нею треба розібратися. Ми можемо це зробити дуже швидко,

– зазначив Дональд Трамп.

Під горою Пікакс мається на увазі висота Коланг-Газ Ла, де, за припущеннями, розташований прихований ядерний комплекс Тегерана.

Американський лідер вкотре повторив, що Іран ніколи не отримає доступу до ядерної зброї, і звинуватив іранську сторону в регулярному зриві домовленостей.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США попередили країни Перської затоки про можливе відновлення інтенсивних бойових дій проти Ірану після виборів 3 листопада. Американські військові готуються до ймовірної операції, перекидають у регіон системи Patriot, поповнюють запаси боєприпасів і приводять авіацію в бойову готовність.

У разі нового наказу США можуть завдати ударів по військових об'єктах, базах та енергетичній інфраструктурі Ірану.