Після програшу Орбана: Путін втратив свого "троянського коня" в ЄС

Поразка Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині стала ударом для Кремля. Імовірно, новий прем'єр Петер Мадяр змінить курс країни, зокрема відновить верховенство права та розблокує рішення ЄС щодо підтримки України.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю Radio France Internationale.

Дивіться також Орбан програв: що перемога Мадяра означає для України та 90 мільярдів євро допомоги

Чому від поразки на виборах в Угорщині програв Путін?

Поразка Віктора Орбана на виборах вдарила і по його союзниках, насамперед по російському диктатору Путіну.

Це поразка для Віктора Орбана. Це також поразка для низки його прихильників у реакційному інтернаціоналі, насамперед для Володимира Путіна, який втрачає свого троянського коня в Європейському Союзі,

– зауважив міністр.

За словами Барро, у Парижі очікують, що новообраний прем'єр Петер Мадяр відновить принципи верховенства права та припинить блокувати рішення ЄС, включно із фінансуванням для України та антиросійськими санкціями.

"Особливо це стосується нашої підтримки України. Політика, яку він (Орбан – 24 Канал) проводив, була перешкодою, яку він буде радий зняти", – додав глава МЗС.

Важливо! У коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус зауважив, що майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр може змінити політику Будапешту щодо України. Ідеться про потенційне розблокування кредиту від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро та зменшення проросійських настроїв у блоці. Водночас економіст додав, що на активну підтримку від нового уряду Угорщини сподіватись не варто. Також Ус схарактеризував програш Орбана як "дуже великий "ляпас" по проросійських настроях" в Європі.

Що про поразку Орбана кажуть інші його прихильники?