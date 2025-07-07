Здатна воювати ще 2 роки: The Telegraph заявило, що Росія зможе запускати по 1000 БпЛА і ракет

Найближчим часом Росія може запускати по 1 тисячі ракет та безпілотників по Україні за одну ніч на тлі її розширення оборонної промисловості.

Таким чином Росія хоче виснажити оборону Києва, підірвати бойовий дух населення та зменшити підтримку з боку Заходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Росія може посилити удари

Провідний аналітик російських і українських військових операцій Майкл Кофман розповів виданню, на що сподівається Володимир Путін.

Вони атакують населені пункти, бо намагаються виснажити українську протиповітряну оборону, і вони знають, що українська протиповітряна оборона надаватиме пріоритет захисту міст та критичної ​​інфраструктури,

– вважає експерт.

The Telegraph пише, що оборонна промисловість Росії, яка ухиляється від західних санкцій за допомогою китайських фірм, накопичує вдосталь зброї, щоб воювати ще 2 роки. Лише у травні виробництво БпЛА зросло на 17 %.

Водночас Україна стала більш вразливою до атак на тлі рішення Вашингтону припинити постачання ключових видів зброї, частина з якого уже перебувала в Польщі. Відсутність Patriot може лишити великі міста без захисту.

"Є речі, які можуть постачати тільки США. Втрата перехоплювачів протиракетної оборони PAC-3 залишить раніше безпечні міста, такі як Київ, відкритими для атаки російських балістичних ракет", – каже джерело в українській розвідці.

Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан розповів, що призупинення поставок спричинило проблеми на так на фронті, як всередині, оскільки російські обстріли посилюються з кожним місяцем.

Науковий співробітник Oslo Nuclear Project Фабіан Хоффман каже, що попри зростання виробництва перехоплювачів ракет Patriot у світі, лише половина з них призначена для Європи загалом, Україна може отримати ще менше.

Утім, за даними видання, немає натяків на вичерпання систем ППО в Україні. Співрозмовник, близький до українських військових, розповів, що Україна завжди прагне більше, оскільки такого озброєння ніколи не буває достатньо.

Наголошують, що Росія продовжує нарощувати власні спроможності попри нещодавню обіцянку Володимира Путіна скоротити витрати на оборону у 2026 році. Попри це, на думку експертів, навряд чи Росія піде на такий крок.