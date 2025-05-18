Європа планує ввести найжорсткіші санкції проти Росії: є умова, за якої вони будуть дієвими

Європейці збираються запровадити проти Росії найсерйозніші санкції за весь час війни. Мовиться про понад 100 окремих обмежень проти російського військово-промислового комплексу, тіньового флоту та країн, які постачають росіянам заборонені товари. Однак є важливий фактор, без якого вони можуть бути недостатньо дієвими.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що 18 пакет санкцій проти Росії має бути дієвішим, ніж попередні. Все тому, що охоплюватиме нові галузі російської економіки.

Дивіться також Економіка Росії слабшає: що впливає на неї найбільше

"Добре, що європейці знаходять можливість посилювати санкційний тиск, але, на мій погляд, цього ще недостатньо, аби Росія відчула повноцінну загрозу", – сказав він.

Що може посилити європейські санкції

Станіслав Желіховський зауважив, що новий санкційний пакет від Європи може вплинути на військові потужності Кремля, однак Росія, на жаль, уміє адаптуватися. Тому росіяни зараз шукатимуть варіанти, як можна обійти європейські обмеження.

Тому потрібна підтримка цієї санкційної ініціативи з боку Сполучених Штатів Америки, як глобальної держави, яка може залучити дуже багато інструментів задля того, щоб обмежити Росією і ті країни, які її підтримують,

– зауважив він.

Найближчим часом стане зрозуміло, як США діятимуть щодо санкцій проти Росії та чи матимуть європейські обмеження якийсь результат.

Звісно, Україні хотілося б, аби на країну-агресорку весь світ тиснув набагато сильніше, проте, за словами експерта-міжнародника, варто не забувати, що подібні рішення приймаються колективно. Країни-члени Європейського Союзу мають знайти спільну мову, щоб узгодити ті чи інші санкції проти Росії.

Ми розуміємо, що є такі країни як Угорщина, Словаччина та інші, які можуть виступати проти певних обмежень для Кремля. Це унеможливлює запровадження тих пакетів, які були б максимально ефективними,

– підкреслив Станіслав Желіховський.

Він додав, що, попри все, без американської підтримки такого санкційного ефекту, на який сподівається Україна, можливо, не вдасться отримати.

Зазначимо, США вже кілька тижнів попереджають Росію, що Сенат може ухвалити жорсткий санкційний законопроєкт, якщо мирні переговори не просуватимуться. За словами держсекретаря Марко Рубіо, ініціатива належить Конгресу, і у разі відсутності реальних зрушень вона отримає широку підтримку. Якщо ж сторони не представлять конструктивних пропозицій, Вашингтон буде змушений змінити свою оцінку ситуації.