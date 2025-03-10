Спецпосланець Трампа Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з Путіним, — Bloomberg

Спецпредставник президента США на Близькому Сході уже незабаром може відвідати Росію. У Москві Стів Віткофф планує зустрітися з Владіміром Путіним.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, повідомляє 24 Канал.

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Віткофф відвідає Москву для зустрічі з Путіним

Співрозмовники видання, знайомі з питанням, розповіли, що спецпосланець Дональда Трампа планує відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором. Зазначили, адміністрація прагне забезпечити припинення вогню.

За даними джерел, Віткофф планує здійснити другу поїздку до Росії як посланник президента США вже цього тижня.

Візит буде приурочений до зустрічей українських посадовців із держсекретарем Марко Рубіо й радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії.

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Зауважимо, цього тижня американські представники також зустрінуться з росіянами в Саудівській Аравії. Це вже підтвердив Дональд Трамп. Зокрема, заявив, що заплановані "великі зустрічі" в Саудівській Аравії з Росією та Україною.

Втім, у Москві це заперечують, буцімто "ніякої інформації від американської сторони не надходило".