Журналісти CNN, посилаючись на обізнане джерело, розповіли, що американська делегація після зустрічі з українською 11 березня у Джидді планує також провести переговори з російською стороною, передає 24 Канал.

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Москва знову підвела Трампа

Ба більше, сам президент США обмовився про майбутню зустріч з росіянами. Перебуваючи на борту літака він поділився з журналістами, що цього тижня "заплановані великі зустрічі в Саудівській Аравії з Росією та Україною".

Втім, у російському МЗС зіпсували плани Трампа. Речниця відомства Марія Захарова у коментарі пропагандистським ЗМІ заявила, що переговори Росії і США в Саудівській Аравії цього тижня не плануються. Вона додала, що "ніякої інформації від американської сторони не надходило".