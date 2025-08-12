У дипломатичних колах обговорюють пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського стосовно питання територій на тлі майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Київ, імовірно, може розглянути варіант припинення вогню з фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням європейські джерела, передає 24 Канал.

Як могла змінитися позиція України?

За даними видання, Україна готова розглянути можливість припинення бойових дій шляхом визнання контролю Росії над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та на півострові Крим.

Деякі країни Європи підтримують відповідний сценарій, який передбачає заморожування лінії фронту та надання Україні гарантій безпеки, зокрема продовження постачання озброєнь, а також перспективу вступу до НАТО.

Еммануель Макрон, Дональд Туск і Фрідріх Мерц, заявили про неприпустимість зміни міжнародно визнаних кордонів силою. Вони планують зустріч із Трампом перед його зустріччю з російським диктатором, щоб пояснити свою думку.

Водночас Дональд Трамп вже заявляв, що на саміті спробує домогтися часткового повернення українських земель. Утім, він розкритикував позицію Києва щодо необхідності схвалення Конституцією будь-яких територіальних змін.

У НАТО наголошують, що фактична окупація територій не може бути визнана юридично. Україна нагадує, що Росія продовжує перекидати війська та готується до нових наступів, тож передчасно говорити про її готовність закінчити війну.

The Telegraph пише, що Росія контролює близько 20% території України у межах кордонів 1991 року. Британія і Канада закликають уникати нав’язування Києву будь-яких рішень, підкреслюючи, що мир має бути досягнутий за участі України.