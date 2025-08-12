Киев, вероятно, может рассмотреть вариант прекращения огня с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой европейские источники, передает 24 Канал.

Как могла измениться позиция Украины?

По данным издания, Украина готова рассмотреть возможность прекращения боевых действий путем признания контроля России над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и на полуострове Крым.

Некоторые страны Европы поддерживают соответствующий сценарий, который предусматривает замораживание линии фронта и предоставление Украине гарантий безопасности, в частности продолжение поставок вооружений, а также перспективу вступления в НАТО.

Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Фридрих Мерц, заявили о недопустимости изменения международно признанных границ силой. Они планируют встречу с Трампом перед его встречей с российским диктатором, чтобы объяснить свое мнение.

В то же время Дональд Трамп уже заявлял, что на саммите попытается добиться частичного возвращения украинских земель. Впрочем, он раскритиковал позицию Киева о необходимости одобрения Конституцией любых территориальных изменений.

В НАТО отмечают, что фактическая оккупация территорий не может быть признана юридически. Украина напоминает, что Россия продолжает перебрасывать войска и готовится к новым наступлениям, поэтому преждевременно говорить о ее готовности закончить войну.

The Telegraph пишет, что Россия контролирует около 20% территории Украины в пределах границ 1991 года. Великобритания и Канада призывают избегать навязывания Киеву любых решений, подчеркивая, что мир должен быть достигнут при участии Украины.