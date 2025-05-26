Трамп охоче погрожує санкціями різним країнам, але робить виняток для Путіна, – NYT

Журналісти звернули увагу на те, що Трамп так і не втілив у життя свої погрози щодо санкцій проти Росії. Хоча зазвичай використовує санкції як інструмент впливу на інші країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чому Трамп не наклав санкції на Росію

Медійники акцентують: Трамп засуджує злочини Путіна в Україні, але не змушує диктатора заплатити ціну. Після низки жорстоких ударів по Україні президент США нарешті висловився – мовляв, із Путіним щось сталося, напевне, він збожеволів.

Але Трамп рідко критикує Путіна. Це стається переважно після атак по Україні.

Трамп ніколи не пов'язував ці атаки зі своїм власним рішенням відмовитися приєднатися до європейців у нових фінансових санкціях проти Росії або запропонувати українцям нову зброю і допомогу. В результаті утворилася стратегічна порожнеча, в якій Трамп скаржиться на те, що Росія продовжує вбивати, але поки що не бажає змусити Путіна заплатити навіть скромну ціну,

– ідеться в статті.

Президент США поводиться за певною схемою. Спершу він сигналізує, що відходить від конфлікту. Потім шокований вимогами Путіна до України та атаками росіян. Відтак епізодично обіцяє розглянути питання санкцій проти Росії.

"Проте щоразу, коли він змушений приймати рішення про приєднання до Європи в умовах нових економічних санкцій, він відступає. (...) Зазвичай пан Трамп охоче погрожує економічними санкціями, чи то тарифами, чи то санкціями, щоб впливати на рішення інших країн. Але він неодноразово робив виняток для Росії", – наголошують у ЗМІ.

Важливо, що Трамп не тільки хоче тиснути на Путіна економічно. Він "припинив зусилля міністерства юстиції зі збору доказів російських воєнних злочинів в Україні для подальшого переслідування в міжнародних судах". США не голосували за декларацію ООН, яка визначила Росію агресором.

Минулого тижня лідер Сполучених Штатів знову заявив, що готовий торгувати з Росією після війни. Трамп твердить, що в нього добрі стосунки з Путіним, але не використовує їх, щоб припинити війну.

Цікаво, що після погроз Трампа про санкції Росія у 6 разів знизила інтенсивність атак по Україні.