Келлог відреагував на ініціативу 30-денного перемир'я

Посланець Трампа Кіт Келлог відреагував на ініціативу розпочати 30-денне перемир'я. Якщо Росія на нього не погодиться, США посилять тиск.

Келлог нагадав, що війна в Україні є найбільшою з часів Другої світової. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Кіта Келлога у X.

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Келлог відреагував на вимогу "коаліції охочих" почати повне припинення вогню

Всеохопне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів розпочне процес завершення найбільшої та найдовшої війни в Європі з часів Другої світової війни. Як президент США неодноразово казав, припиніть вбивства – зараз,

– написав Келлог.

Якщо ж Росія на перемир'я не піде, США та Європа посилить тиск на Росію та збройну підтримку України.

Повне припинення вогню 12 травня

За підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Києві партнери оголосили про ініціативу почати повне припинення вогню з 12 травня без жодних умов щонайменше на 30 днів. Всеосяжне перемир'я стосується і суші, і повітря, і моря.

У засіданні взяли участь представники 35 країн, зокрема України.

Особисто до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також премʼєр-міністри Британії і Польщі Кір Стармер і Дональд Туск.

Перед і після засідання його учасники провели телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом.

У разі відмови Росії від перемир'я США та Європа введуть у дію координований пакет санкцій, а збройна підтримка України посилиться.