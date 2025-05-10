Келлог відреагував на ініціативу 30-денного перемир'я
- Кіт Келлог відреагував на ініціативу 30-денного перемир'я, зазначивши, що це може розпочати процес завершення війни в Україні.
- На зустрічі в Києві 35 країн, включаючи лідерів Франції, Німеччини, Британії та Польщі, підтримали початок перемир'я з 12 травня; в разі відмови Росії на неї буде посилений тиск.
- Якщо Росія не погодиться на перемир'я, США та Європа запровадять санкції та посилять збройну підтримку України.
Посланець Трампа Кіт Келлог відреагував на ініціативу розпочати 30-денне перемир'я. Якщо Росія на нього не погодиться, США посилять тиск.
Келлог нагадав, що війна в Україні є найбільшою з часів Другої світової. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Кіта Келлога у X.
Дивіться також Якщо Путін відмовиться припинити вогонь, ми з Трампом посилимо допомогу Україні, – Стармер
Келлог відреагував на вимогу "коаліції охочих" почати повне припинення вогню
Всеохопне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів розпочне процес завершення найбільшої та найдовшої війни в Європі з часів Другої світової війни. Як президент США неодноразово казав, припиніть вбивства – зараз,
– написав Келлог.
Якщо ж Росія на перемир'я не піде, США та Європа посилить тиск на Росію та збройну підтримку України.
Повне припинення вогню 12 травня
За підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Києві партнери оголосили про ініціативу почати повне припинення вогню з 12 травня без жодних умов щонайменше на 30 днів. Всеосяжне перемир'я стосується і суші, і повітря, і моря.
У засіданні взяли участь представники 35 країн, зокрема України.
Особисто до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також премʼєр-міністри Британії і Польщі Кір Стармер і Дональд Туск.
Перед і після засідання його учасники провели телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом.
У разі відмови Росії від перемир'я США та Європа введуть у дію координований пакет санкцій, а збройна підтримка України посилиться.