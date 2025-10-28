Запах відчаю: Росія провалила нагоду налагодити відносини з Трампом, – Telegraph

Робоча поїздка голови російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва до США "пахла відчаєм", і радше за все виявилася невдалою. Йому так і не вдалося зустрітися з ключовими фігурами адміністрації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Зазначимо, що візит Дмитрієва відбувся лише через кілька днів після запровадження нафтових санкцій проти Росії й скасування зустрічі президентів у Будапешті.

Чому візит Дмитрієва можна назвати невдалим?

Журналісти зауважують, що робоча поїздка Кирила Дмитрієва відбулася на тлі погіршення відносин між Росією та США, які наразі опустилися до рекордно низького рівня з моменту повернення Дональда Трампа на посаду.

Британський фінансист і політичний активіст Вільям Браудер вважає, що те, що візит відбувся "лише за кілька хвилин після того, як США ввели санкції проти "Лукойлу" і "Роснєфті", показує, наскільки Путін приголомшений".

Зазначається, що Дмитрієв мав переговори з представниками адміністрації протягом трьох днів, але сам президент, а також держсекретар Марко Рубіо і міністр фінансів Скотт Бессент були відсутні через поїздку в Азію.

На той момент у США був Стів Віткофф, який очолював переговори з Росією. Але, за даними видання, його позицію, ймовірно, знизили, бо переговори Трампа і Путіна в Будапешті, які вже скасовані, готував Рубіо, а не він.

Розуміючи, що ключових осіб під час його візиту не буде, Кирило Дмитрієв все одно вирушив до США. Припускають, що це може демонструвати те, наскільки Кремль стурбований новою ворожістю Трампа до Росії.

Останні події показують, що Путін звертається до Вашингтона тільки тоді, коли у нього виникають побоювання,

– ідеться у статті.

За підсумками візиту жодна зі сторін не повідомила про суттєві зрушення. Зазначається, що єдиним, хто погодився зустрітися з Дмитрієвим публічно, стала проросійська конгресвумен Ганна Пауліна Луна.

Про що може свідчити візит Дмитрієва?