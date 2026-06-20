"Поріг болю перевищено": Навроцький розказав, чому позбавив Зеленського ордена

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Він пояснив це тим, що "поріг болю" польського суспільства був перевищений.

Про це він сказав під час виступу з нагоди Національного дня Сілезьких повстань, передає TVN 24.

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Яку заяву зробив Навроцький?

За словами Навроцького, польське суспільство має чіткі межі сприйняття рішень, що стосуються історичної пам’яті та сучасної політики безпеки.

Так, ми знаємо, що таке війна, знаємо, що таке боротьба за незалежність, знаємо, що таке пострадянська, а сьогодні – російська загроза, але ми – горда польська нація і маємо свій поріг болю в питаннях, які стосуються нас і наших союзників. І цей поріг болю було перевищено, тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла,

– заявив він.

Окремо Навроцький підкреслив історичний досвід Польщі у ХХ столітті, зазначивши, що країна тривалий час перебувала під впливом різних імперій та режимів і лише обмежений період була повністю вільною.

Водночас у канцелярії президента Польщі наголосили, що Україна нібито мала можливість уникнути ескалації ситуації, однак не скористалася нею. Керівник віідомства Збігнев Богуцький заявив, що Києву пропонували переглянути низку рішень, пов’язаних з історичною політикою.

Помилка була допущена з українського боку, коли президент Зеленський вирішив назвати один з важливих підрозділів України на честь злочинців УПА,

– сказав Богуцький.

Він також додав, що українська сторона мала достатньо часу для перегляду цього рішення під час консультацій. За його словами, дипломатичні контакти між сторонами тривали, однак Київ не змінив своєї позиції.

Як відреагували на це в Україні?

В Україні різко відреагували на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі. Після цього низка українських посадовців заявила про символічний крок у відповідь – повернення польських державних відзнак, отриманих у попередні роки за внесок у розвиток українсько-польського партнерства.

Зокрема, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква оголосив про рішення повернути Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, який він отримав у 2022 році. У своїй заяві він наголосив, що не вважає рішення Варшави справедливим.

Окрім нього про повернення нагород заявили глава МЗС України Андрій Сибіга та керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Вони назвали позбавлення Зеленського ордена помилковим і таким, що шкодить українсько-польським відносинам.