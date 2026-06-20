Жовква наголосив, що не вважає цей крок ані морально справедливим, ані політично виправданим.

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Чому Жовква відмовився від нагороди?

У своїй заяві Жовква наголосив, що сьогодні український народ платить надзвичайно високу ціну за свободу та безпеку не лише власної держави, а й усієї Європи. Саме тому нагородження Володимира Зеленського у 2023 році він розцінює як визнання незламності та внеску військових у захист спільного європейського майбутнього.

За словами посадовця, відзнака, вручена президенту, символізувала не лише підтримку конкретної особи, а й повагу до всіх українців, які продовжують боротися за свободу та незалежність держави.

Окремо Ігор Жовква звернув увагу на складну історію українсько-польських відносин. Він зазначив, що між двома сусідніми народами були як трагічні, так і визначні сторінки, однак майбутнє співпраці завжди будувалося на взаємній повазі та готовності до примирення.

Саме тому завжди був і є шанс на творення нової історії між нашими народами на основі формули "прощаємо і просимо пробачення",

– наголосив він.

Жовква також нагадав, що у 2022 році був нагороджений за внесок у розвиток українсько-польського партнерства та взаєморозуміння. Водночас після останніх подій він заявив, що не бачить можливості надалі залишатися власником цієї відзнаки.

Для мене великою честю було прийняти польську державну відзнаку – Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща. Але в нинішніх обставинах не вважаю можливим і надалі зберігати цю нагороду. З повагою до польського народу та вдячністю всім полякам, які підтримували й підтримують Україну, ухвалив рішення повернути орден,

– заявив посадовець.

Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща / Фото Ігор Жовква

При цьому заступник керівника Офісу Президента окремо подякував польському суспільству за підтримку України від початку повномасштабної війни. Він висловив вдячність родинам, які допомагали українським біженцям, волонтерам, добровольцям та представникам влади, які продовжують працювати над розвитком партнерства між двома державами.

Жовква наголосив, що українці пам'ятатимуть проявлену солідарність і підтримку у найскладніший період сучасної історії. На його переконання, взаємна повага та історична справедливість мають і надалі залишатися фундаментом українсько-польських відносин.

Чому у Зеленського забрали орден?

Президент України Володимир Зеленський втратив найвищу державну нагороду Польщі – Орден Білого Орла, який отримав у квітні 2023 року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди. Рішення про позбавлення відзнаки ухвалив Кароль Навроцький після рекомендації капітули, яка розглядала це питання на засіданні 8 червня.

Причиною такого кроку стала критика з боку польської влади щодо рішення України присвоїти одному з військових підрозділів почесне найменування на честь Героїв Української повстанської армії. Навроцький заявив, що такий крок є неприйнятним для польської сторони та може використовуватися російською пропагандою для розпалювання історичних суперечностей між двома народами.

Він наголосив, що у відносинах країн існують історичні питання, які не можна ігнорувати, а пам'ять про жертв минулого залишається важливою складовою державної політики Польщі.

Водночас Навроцький підкреслив, що рішення не спрямоване проти українського народу і не означає зміну курсу Польщі щодо підтримки України у війні проти Росії. За його словами, Варшава продовжить допомагати Києву та залишатиметься стратегічним партнером у сфері безпеки.

Після рішення польського президента низка високопосадовців оголосили про повернення власних нагород. Серед них глава МЗС України Андрій Сибіга та керівник Офісу Президента Кирило Буданов, які назвали позбавлення Зеленського ордена помилковим і таким, що шкодить українсько-польським відносинам.