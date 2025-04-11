Зеленський просить Захід про одну Patriot до літа: союзники "шукають її по всьому світу"

11 квітня у Брюсселі відбулося засідання "Рамштайну", під час якого було оголошено про виділення рекордної військової допомоги Україні у розмірі 21 мільярда євро. Борис Пісторіус заявив, що союзники намагаються задовольнити запит Києва на системи ППО.

Під час засідання очільник міноборони Німеччини наголосив, що зараз партнери шукають системи ППО для України по всьому світу, передає 24 Канал.

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Що сказав Пісторіус

Міністр розповів, що його колега – Рустем Умєров – та президент Зеленський раніше повідомили партнерам, що їм треба одна система ППО Patriot до літа. А в довгій перспективі цих систем потрібно більше.

Пісторіус уточнив, що Німеччина вже надала Україні 4 повні системи Patriot і зараз більше надати не може. Берлін перебуває в очікуванні на поставки систем для себе. Тому союзники наразі усюди шукають для Києва засоби ППО.

До слова, Німеччина повідомила про виділення нового військового пакету для України. Туди увійдуть чотири системи ППО IRIS-T та десятки ракет для Patriot.