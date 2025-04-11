Німеччина передасть Україні ще 4 системи ППО Iris-T і 30 ракет для Patriot, – Пісторіус

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги України. Стало відомо, яке озброєння туди увійде.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкрив плани щодо допомоги Україні з боку Берліна на засіданні у форматі "Рамштайн", передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Яку зброю надасть Німеччина

За словами Пісторіуса, у 2025 році військова підтримка для українців включатиме:

4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T з 300 керованими ракетами

300 розвідувальних дронів

120 переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК)

25 бойових машин піхоти Marder

15 основних бойових танків Leopard 1A5

14 артилерійських систем

100 наземних радарів спостереження

30 керованих ракет для PATRIOT

100 000 снарядів

Очільник німецького міноборони також розповів, що лідери країн обговорять український запит щодо виробництва ракет за ліцензією в Україні.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський розповів, що просив у Заходу, але так і не отримав ліцензії на виготовлення ракет для ППО. Глава держави зауважив, що видача ліцензій часом непроста справа. Адже є системи, для видачі ліцензій на які, потрібна згода чотирьох країн. Усе залежить від політичної волі одразу кілької держав.