Німеччина хоче закупити у США дві системи Patriot для України, – Bild

США призупинили постачання частини озброєння для України, зокрема систем ППО та ракет для Patriot. Берлін готовий допомогти Києву.

Президент Зеленський під час спілкування зі ЗМІ заявив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки. Політик пояснив, що Європа не здатна замінити усі види озброєння, які досі постачали США, передає 24 Канал.

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Берлін готовий купити Patriot для України

Незабаром Володимир Зеленський та Дональд Трамп матимуть телефонну розмову. Український лідер сподівається порушити питання продовження допомоги Києву. Раніше він наголошував готовність України купувати озброєння у Вашингтона.

Як стало відомо BILD, німецький уряд гарячково працює над тим, аби забезпечити Україну новими оборонними системами та достатньою кількістю ракет для Patriot.

Видання із посиланням на урядові джерела пише, що Берлін чекає на сигнал від міністра оборони США Піта Гегсета щодо двох систем ППО Patriot, які Німеччина профінансує для України.

Нагадаємо, що під час пресконференції у Білому домі, 28 червня, на запитання репортера, чи розглядає він можливість відправки ракет Patriot в Україну, Трамп коротко відповів: "Можливо".

На саміті НАТО в Гаазі в американського лідера також запитали, чи готові США продавати Україні ракети Patriot для оборони від масованих атак Росії.

Трамп заявив, що "подивиться", адже ракети для Patriot потрібні самим США.

"Ми їх постачаємо Ізраїлю і вони є дуже ефективними. Я хочу, щоб ми змогли вам (Україні – 24 Канал) надати їх", – сказав він.