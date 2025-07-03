Про це в етері 24 Каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, наголосивши на тому, що офіційних повідомлень на сайті Пентагону і Білого дому щодо зупинення постачань зброї для ЗСУ немає. Все, що обговорюється довкола цієї теми – це журналістські заяви з посиланням на анонімні джерела.

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Які види зброї є критично важливі для України

Подоляк пояснив, що нині мовиться про контракти, які були проголосовані в Конгресі та затверджені за часів колишньої американської адміністрації. Відповідно, їх термін завершувався, але вони все ще працювали. Він зауважив на тому, що розмови про буцімто зупинення надання військової підтримки з боку США підіграють російській пропаганді.

"Вона вже вустами Пєскова почала говорити про те, що війна швидко закінчиться і Росія вб'є більше українців, як тільки країни Заходу (США, Європа) перестануть допомагати Україні захищати цивільне населення. Типу, тоді Росія почне їх масово вбивати й Україна погодиться на ультимативні вимоги – перестати існувати", – озвучив Подоляк.

Радник керівника ОПУ підкреслив, що не все настільки критично щодо постачання, однак є те, що вкрай важливо отримати нашій державі – це в першу чергу протиракети до систем Patriot, тому що їх виготовляють в США, як і снаряди до реактивних систем HIMARS.

Це унікальна зброя, яку тільки США можуть у масштабах нам надавати. З огляду на кількість ракетно-дронових ударів Росії по цивільному населенню, які світ бачить, припинення постачання критично важливих видів зброї буде виглядати репутаційно вкрай тяжко для США,

– підсумував Подоляк.

Нагадаємо, президент України Зеленський озвучив, що планує провести розмову з американським лідером Трампом на тему військової допомоги. Він наголосив на тому, що Україна розраховує на її продовження з боку Сполучених Штатів, оскільки є такі види озброєння, які європейські партнери надати нашій державі неспроможні.