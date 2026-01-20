Україна створить нове покоління ШІ-ППО, які мають забезпечити захист міст, – WP

Київ з критичною ситуацією в енергетиці через російські обстріли під час лютих морозів розробляє високотехнологічний план, аби стримати Росію. Так, нейтралізувати головну перевагу Москви зможе інноваційна система ШІ-ППО.

Тим часом тактика росіян полягає саме в тому, аби "заморозити" українців через безперервний терор українського енергетичного сектору. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Як технології штучного інтелекту захищатимуть небо над Україною?

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна має чіткий план, як закрити небо від ударів Росії. У неділю, 18 січня, він підписав угоду з американською компанією Palantir про створення AI-платформи "Dataroom".

Система використовуватиме мільйони даних за 4 роки війни. Йдеться про зображення, сенсорні дані, траєкторії – усе це застосовуватиметься для тренування штучного інтелекту. Надалі він зможе передбачати атаки та спрямовувати дешеві автономні перехоплювачі на ворожі цілі. Мета такого кроку – не перемога в класичному сенсі, а створення таких умов, щоб зробити Україну непереможною в небі.

Війна закінчиться, коли ворог зрозуміє, що його політичні цілі недосяжні,

– пояснив CEO Brave1 Андрій Гриценюк.

У виданні наголошують, що зараз Україна переживає справжній бум оборонних технологій:

з 7 компаній-дроновиробників у 2022 році – до 500 сьогодні;

виробництво мільйонів дронів щороку;

280 компаній розробляють безпілотні наземні платформи;

90 % ударів по ворогу вже завдають дрони, а не артилерія;

обсяг виробництва озброєння зріс у 35 разів – з 1 мільярда доларів до 35 мільярдів доларів за рік.

Однак найслабшим місцем залишається ППО. Росія щоденно запускає до тисячі дронів і ракет, руйнуючи енергетику та роблячи життя цивільних нестерпним.

Зауважимо, що буквально за добу до масованого обстрілу України Київ отримав необхідні ракети для ППО, що суттєво допомогло відбити атаку 20 січня.

Натомість проєкт Dataroom має створити національну систему автономних перехоплювачів, які діятимуть швидше за людину, коштуватимуть дешевше за "Шахеди" і захищатимуть небо по всій країні. Прикладом є перехоплювач "Octopus", який коштує кілька тисяч доларів, але ефективно збиває дорожчі дрони типу "Шахед" на відстані до 200 кілометрів. З ШІ-розпізнаванням співвідношення вартості стає ще вигіднішим для України.

У WP наголошують, що якщо система запрацює за планом, то вже за пів року українські міста можуть отримати надійний захист від нічних атак. Це може змусити Путіна переглянути розрахунок на перемогу та остаточно відмовитися від ідеї, що війну можна виграти лише силою.

