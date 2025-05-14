Прочекав 4 години і полетів додому: Путін не прийняв президента Бразилії у Москві
- Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва чотири години чекав у московському аеропорту, але так і не зустрівся з Путіним.
- Сілва хотів вмовити Путіна на візит до Туреччини для переговорів із Зеленським, тим часом росЗМІ назвали його приліт "короткою технічною зупинкою".
Літак президента Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва 14 травня простояв у московському аеропорту 4 години. Путін, схоже, вирішив не приймати свого гостя.
Після довгого очікування бразильський літак вилетів із Внуково і покинув Росію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Сілва хотів вмовити Путіна на візит до Туреччини
Сілва їхав до Росії вмовляти очільника Кремля поїхати на переговори із Зеленським до Туреччини 15 травня.
Я спробую поговорити з Путіним… Мені нічого не варто сказати: "Гей, товаришу Путін, їдь у Стамбул і веди переговори, чорт забирай",
– казав він.
Втім, згідно із публікаціями пропагандистів про переміщення кортежів російською столицею, Сілва і Путін так і не зустрілися.
Поки бразильський літак з 14:01 стояв у Внуково, Путін мав довгу зустріч із прем'єром Малайзії Анваром Ібрагімом.
Вона тривала до 17:11, а Сілва вилетів із Москви дещо пізніше – о 17:55.
Згодом росЗМІ повідомили, що між політиками пройшла телефонна розмова. А те, що Сілва прилітав у Росію, назвали "короткою технічною зупинкою".