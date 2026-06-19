Президент Польщі забрав у Зеленського Орден Білого Орла

Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі – Ордена Білого Орла. Причиною стало присвоєння одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".

Про це повідомило RMF FM з посиланням на звернення президента Польщі.

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Як Навроцький обґрунтував своє рішення?

Польський лідер пояснив, що має підтримувати честь найвищої державної нагороди. Тому після рішення Зеленського про присвоєння найменування та консультацій з Капітулом вирішив забрати в нього Ордена Білого Орла.

У польсько-українських відносинах є межі, які не можна перетинати,

– сказав Навроцький.

Польський президент пояснив, що його країна висловлювала свою позицію та очікування, що наслідки цього рішення для відносин між країнами будуть переглянуті. Однак, додав він, позиція української сторони не змінилася.

Водночас він наголосив, що його рішення не спрямоване проти української нації та не означає зміни стратегічного напрямку політики безпеки Польщі. Також, за словами Навроцького, "нічого не змінилося" у польській підтримці України у боротьбі з російською агресією.