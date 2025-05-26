Президентка Словенії заявляє, що ЄС має почати "тихий" діалог з Росією, – Politico

Лідерка Словенії Наташа Пірц Мусар вважає, що Євросоюз повинен відновити якийсь діалог з Росією. Вона заявила, що ЄС має визначити команду людей, щоб розпочати "тиху" дипломатію з Росією як перший крок до прямого діалогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Президентка Словенії висловилася про діалог з Росією

Вона назвала помилкою те, що ЄС після початку повномасштабної війни припинив комунікацію з Росією.

Одна з помилок ЄС – те, що ми припинили комунікацію з Росією,

– зазначила Пірц Мусар.

На її думку, Європейському Союзу потрібно призначити групу "мудрих чоловіків і жінок", щоб ініціювати "тиху дипломатію" з Росією.

Лідерка Словенії вважає, що у Європі потрібно зосередитись на тому, аби її долучили до переговорів "із США, Росією та Україною". За її словами, у Європи немає іншого вибору, окрім як продовжувати "діалог, діалог і ще раз діалог", навіть якщо переговори з Росією "ще" не дали результатів, сказала вона.

Пірц Мусар заявила, що порушувала ці питання у розмові з Урсулою фон дер Ляєн під час їхньої зустрічі в Брюсселі і вона "сказала, що вони працюють над цим".