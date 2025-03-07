Я такого ще не бачив, – ексглава ЦРУ накинувся на Трампа через одне з його рішень щодо України

США припинили постачати Україні військову допомогу та надавати розвіддані. У Вашингтоні пояснили, що у такий спосіб хочуть змусити Київ сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду з Росією. Це рішення адміністрації Трампа розлютило ексглаву ЦРУ Джона Бреннана.

Колишній директор ЦРУ в ефірі Times Radio звинуватив Дональда Трампа у "вимаганні" через припинення обміну розвідувальними даними США з Україною. Джон Бреннан заявив, що цей "абсолютно безпрецендентний крок" може мати "руйнівні наслідки для Києва", передає 24 Канал із посиланням на The Huffington Post.

Дивіться також Як сварка у Білому домі вплинула на рейтинг Зеленського: опитування

Рішення Трампа може мати руйнівні наслідки для України

Бреннан, який працював при шести президентах США, сказав: Я ніколи не бачив нічого подібного за свої майже 35 років досвіду... щоб американська розвідка припиняла роботу з політичних мотивів, щоб змусити такого партнера, як Україна, поступитися вимогам адміністрації".

Розвідник вважає, що це може мати катастрофічні наслідки на полі бою, якщо така ситуація збережеться надовго.

Він наголосив, що бачить у підході Америки – метод тиску та вимагання.

Пояснюючи, чому втрата доступу до американської розвідки є критичною для України, Бреннан наголосив, що європейці не мають можливостей надавати той рівень розвідувальних даних, який забезпечує американська розвідка – усі види інформації, які живлять і підтримують уряд України, військові, спецслужби, силові структури.

Якщо це відібрати, українські служби будуть значно ослаблені.

До слова, Велика Британія продовжить надавати Україні розвіддані, попри припинення обміну даними зі США.