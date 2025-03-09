Сенатор США Грем закликав давати Україні військову допомогу та розвіддані до припинення вогню

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що стурбований рішення адміністрації Трампа призупинити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною. Він пропонує "дати те, що потрібно" Україні до припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Ліндсі Грема в інтерв'ю Fox News.

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Сенатор застеріг Трампа від поспішних кроків

Так, Ліндсі Грем зазначив, що припинення військової допомоги України у той час, поки тривають бойові дії призведе до ситуації, гіршої ніж в Афганістані. "Я не думаю, що у президента Трампа є бажання це робити", – зауважив сенатор.

Але до тих пір, поки у нас не буде припинення вогню, я б дав Україні те, що їм потрібно, а також розвідувальні дані та зброю, щоб захистити себе,

– зазначив він.

Грем сказав, що він розмовляв із радником з національної безпеки Майком Волцем кілька днів тому, і що мета США – "почесно та справедливо покласти край війні". Водночас Грем зазначив, що Зеленський "провалив це" під час напруженої зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті.

Зауважимо, днями Ліндсі Грем заявив, що Росія відверто ігнорує мирну ініціативу Трампа, а Путін "поводиться зухвало". Сенатор сподівається, що у разі відмови Москви від переговорів Трамп запровадить додаткові економічні санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії.