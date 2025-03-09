Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Линдси Грэма в интервью Fox News.

Смотрите также Как Трамп хочет сделать больно Украине и станет ли теперь Европа "взрослым в комнате"

Сенатор предостерег Трампа от поспешных шагов

Так, Линдси Грэм отметил, что прекращение военной помощи Украине в то время, пока продолжаются боевые действия приведет к ситуации, хуже чем в Афганистане. "Я не думаю, что у президента Трампа есть желание это делать", – заметил сенатор.

Но до тех пор, пока у нас не будет прекращения огня, я бы дал Украине то, что им нужно, а также разведывательные данные и оружие, чтобы защитить себя,

– отметил он.

Грэм сказал, что он разговаривал с советником по национальной безопасности Майком Волцем несколько дней назад, и что цель США – "почетно и справедливо положить конец войне". В то же время Грэм отметил, что Зеленский "провалил это" во время напряженной встречи с Трампом в Овальном кабинете.

Заметим, на днях Линдси Грэм заявил, что Россия откровенно игнорирует мирную инициативу Трампа, а Путин "ведет себя вызывающе". Сенатор надеется, что в случае отказа Москвы от переговоров Трамп введет дополнительные экономические санкции против банковского и энергетического секторов России.