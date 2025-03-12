"Подивимося, чи зможемо переконати росіян": Джей Ді Венс висловився про припинення вогню

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що українці погодилися на припинення вогню. За його словами, тепер необхідно переконати росіян також погодитися на перемир'я.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву політика під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхалем Мартіном в Овальному кабінеті 12 березня.

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Чи відбудеться припинення вогню

Джей Ді Венс пояснив, що США зараз знаходяться в "дуже хорошій ситуації, коли українці погодилися на припинення вогню".

Тепер подивимося, чи зможемо ми переконати росіян на нього погодитися,

– сказав віцепрезидент США.

Під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп також заявив, що отримав "позитивні повідомлення" про можливість припинення вогню між Україною та Росією. За словами президента США, зараз уповноважені люди їдуть у Росію, щоб обговорити пропозицію про перемир'я.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори української та американської делегацій. За їх результатами Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного припинення вогню на 30 днів. Крім того, цей термін може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією.