В Ірані не буде ядерної зброї: Гегсет назвав ще одну умову припинення вогню

З Ірану буде вивезено будь-який ядерний матеріал, який країна, на думку США, "не повинна мати". Такі заяви прозвучали після угоди Вашингтону та Тегерану про припинення вогню.

Про це міністр оборони США Піт Гегсет повідомив вранці 8 квітня під час брифінгу в Пентагоні, передає CNN.

Ще одна умова угоди США та Ірану

У США наголосили, що в рамках мирної угоди усі ядерні матеріали Ірану будуть вивезені, однак у офіційних повідомленнях Тегерану ця умова не згадувалась.

Згідно з умовами, будь-який ядерний матеріал, який вони… не повинні мати, буде вилучено. Президент чітко заявив з самого початку – у Ірану не буде ядерної зброї. Крапка. Інші президенти це казали. Президент Трамп це зробив,

– додав Гегсет.

CNN зауважило, що коментарі Гегсета пролунали після заяви Дональда Трампа щодо співпраці США та Ірану у "розкопці та вивезенні" запасів урану. Ідеться про ті, які були пошкоджені під час американських ударів.

До слова, президент США наголосив, що Вашингтон тісно співпрацюватиме з Тегераном після встановлення так званого режиму тиші. Штати нібито мають добути та вивезти увесь захований ядерний "пил" Ірану. Зараз він нібито перебуває під дуже ретельним супутниковим спостереженням Космічних сил.

Водночас міністр додав, що Іран "передасть його (уран – 24 Канал) нам добровільно".

Також він натякнув, що у разі відмови Тегерану США можуть повторити бомбардування ядерних об'єктів Ірану, як це відбулось у червні минулого року.

Ми це отримаємо, ми це візьмемо, ми це винесемо. Або якщо нам доведеться зробити щось інше самостійно, як ми зробили з "Midnight Hammer" чи щось подібне, ми залишаємо за собою таку можливість,

– сказав він.

Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко у коментарі 24 Каналу зауважив, що Трамп діє рішуче й може віддати наказ про масовані атаки по Ірану, втім, аби знищити таку велику країну як Іран потрібен не один місяць роботи.

Які ще умови передбачені в угоді США та Ірану?