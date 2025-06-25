Глави МЗС Північної Європи назвали ключові умови для припинення вогню в Україні
- Міністри закордонних справ Північної Європи закликали до негайного і безумовного припинення вогню в Україні як умову для початку мирних переговорів.
- Країни обіцяли 15 мільярдів доларів для військової підтримки України у 2025 році та запропонували посилити санкції проти Росії.
- До заяви приєдналися глави МЗС Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.
Міністри закордонних справ країн Північної Європи закликали до негайного припинення вогню в Україні. Для цього потрібно лише 2 умови.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністрів на сайті МЗС Фінляндії.
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Що кажуть глави МЗС Північної Європи про припинення вогню
Під час зустрічі на саміті НАТО в Гаазі 25 червня головні дипломати Північної Європи оприлюднили спільну заяву із закликом до негайного і безумовного припинення вогню в Україні.
Глави МЗС наголосили, що це – необхідна умова для початку переговорів про справедливий і міцний мир.
У заяві йдеться, що досягнення цього можливе лише за двох ключових умов:
- По-перше, 5 скандинавських країн уже пообіцяли виділити понад 15 мільярдів доларів США на військову підтримку України у 2025 році. Держави також готові до подальших зобов'язань.
- По-друге, країни наголосили на необхідності посилити тиск на російську воєнну економіку. Серед запропонованих кроків – масштабний санкційний пакет та запровадження тарифів проти країни-агресорки.
До заяви приєдналися глави МЗС 5 країн:
- Фінляндії – Еліна Валтонен;
- Данії – Ларс Лекке Расмуссен;
- Ісландії – Торгердур Катрін Гуннарсдоттір;
- Норвегії – Еспен Барт Ейде;
- Швеції – Марія Мальмер Стенергард.
До слова, 23 червня новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії заблокували Угорщина та Словаччина. Обидві країни висловили незгоду з планом Єврокомісії відмовитися від російських енергоносіїв.