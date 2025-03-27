"Коаліція охочих" підготує свої пропозиції щодо моніторингу припинення вогню в Україні, – Макрон

У четвер, 27 березня, у Парижі пройшов саміт "Коаліції охочих", де лідери держав-союзниць обговорювали підтримку України. Їхні представники підготують власні пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню.

Про це заявив Еммануель Макрон на пресконференції за підсумками зустрічі, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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"Коаліція охочих" підготує пропозиції

За словами президента Франції, у міністрів закордонних справ союзницьких країн є 3 тижні на підготовку пропозицій щодо того, як можна було б контролювати припинення вогню в Україні. Таке рішення ухвалили на саміті "Коаліції охочих" у Парижі.

Окрім того, Велика Британія та Франція надішлють військову делегацію в Україну для розробки формату майбутньої української армії.