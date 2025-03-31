Трамп не хоче запроваджувати вторинні мита проти Росії, бо вірить, що Путін "дотримується слова"

Президент США зробив нову заяву щодо припинення вогню й можливості посилення санкцій проти Росії за зрив переговорів. Він висловив незадоволення заявами, які напередодні зробив Путін. Водночас сказав, що не хоче запроваджувати вторинні тарифи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа на борту Air Force One.

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Трамп про санкції проти Росії

У відповідь на запитання журналіста про те, чи його відносини з Путіним у "найнижчій точці", Трамп сказав ні. Також президент США додав, мовляв, не вважає, що російський диктатор відмовиться від своїх слів щодо наміру укласти угоду про припинення війни.

Ви говорите про Путіна. Я не думаю, що він поступиться своїм словом. Я знаю його довгий час. Ми завжди добре ладнали,

– сказав Трамп.

Також висловив думку, що з ним "усе буде добре". Водночас сказав, що розчарований деякими речами, які Путін напередодні сказав щодо президента України.

Тому що, коли він вважає, що Зеленський не заслуговує довіри, ви мали укладати з ним угоду незалежно від того, подобається він вам, чи ні,

– підкреслив Трамп.

Президент США наголосив, що не був задоволений. Також висловився щодо можливості посилення санкцій проти країни-агресорки.

Я, звичайно, не хотів би накладати на Росію вторинні мита. Але якби вони були запроваджені, це було б не дуже добре для них (росіян – 24 Канал),

– заявив американський лідер.

Зауважимо, напередодні Трамп сказав, якщо угода про припинення вогню не буде підписана через дії Москви, то він запровадить нові санкції на всю нафту, яка надходить з Росії. Також зазначив, що планує поговорити з Путіним.