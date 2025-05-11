Politico розповіло, як Макрон з Києва "розбудив" Трампа заради миру в Україні

У суботу, 10 травня, у Києві відбулася зустріч "Коаліції охочих" за участі Макрона, Стармера, Мерца і Туска. Після неї вони разом із Володимиром Зеленським закликали Москву до повного припинення вогню на 30 днів, починаючи з 12 травня. Перед оголошеням цієї пропозиції європейські лідери заручилися підтримкою Дональда Трампа, зателефонувавши йому.

Союзники наголосили, що коли Путін відмовиться від перемир'я на 30 днів, Захід запровадить нові санкції проти Москви й збільшить військову допомогу Києву. За словами європейців, президент США Дональд Трамп підтримав їхні вимоги й погодився сприяти реалізації та моніторингу потенційного припинення вогню, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Як відбувалася розмова Макрона і Трампа

Чотири союзники Києва прибули до української столиці разом потягом для понад 9-годинної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Під час трьохгодинного обговорення в Маріїнському палаці Еммануель Макрон ініціював дзвінок Трампу й разом з іншими лідерами поінформував його про переговори.

На відео, яке Макрон опублікував у своєму офіційному акаунті в соцмережі "Х", можна побачити, як він робить дзвінок і говорить американському президенту: "Хеллоу, Дональде!"

Трамп відповів, хоч у Вашингтоні ще не було й сьомої ранку, й погодився підтримати європейські вимоги, за словами двох обізнаних посадовців.

Пізніше у соцмережах Трамп написав, що це "можливо великий день для Росії й України", не згадавши про дзвінок. "Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб це сталося", – сказав він щодо потенційної угоди про перемир’я.

Макрон повідомив, що запропоноване припинення вогню передбачає "нагляд, який в основному здійснюватимуть США, за участі всіх європейців".

Французький президент додав, що це дозволить "негайно розпочати переговори" про "міцний і тривалий мир – щодо територій, чутливої енергетичної інфраструктури та гарантій безпеки".