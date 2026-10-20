У США може виникнути криза після виборів: як потрібно діяти Україні

Вибори до Конгресу США відбудуться вже 3 листопада. Якщо демократи візьмуть більшість у Палаті представників та Сенаті, а Трамп не визнає результати, то все може перерости в протистояння, здатне паралізувати роботу адміністрації до весни.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. За його словами, вже зараз Трамп вимагає, аби Україна пішла на поступки Росії. Все це відбувається на тлі падіння його рейтингів перед виборами.

Як потрібно діяти Україні?

Як наголосив Жовтенко, рейтинг схвалення Трампа впав до рекордного рівня в 31% перед проміжними виборами. Все це свідчить, що республіканці близькі до втрати більшості в Сенаті та Палаті представників. Якщо Трамп не визнає результати, то це може призвести до тривалих судових позовів та часткового паралічу американського адміністративного апарату.

В умовах цієї кризи Україні та Європі слід готуватися до можливого обмеження підтримки з боку США. Це стосується не лише постачання ракет до систем ППО за механізмом PURL, але й обміну розвідданими та функціонування мережі Starlink.

Від Ілона Маска щонайменше наступні три місяці можна очікувати труднощів із мережею Starlink не лише для України, а й для всієї Європи. Саме тому європейські компанії вже домовляються про використання власних супутникових систем для військових потреб,

– підкреслив Жовтенко.

Політолог пояснив, чого очікувати від виборів у США

Також Україні важливо синхронізувати свою позицію з європейськими союзниками. Попередній досвід показує, що консолідований тиск Європи та України дозволяв ефективно протидіяти спробам Дональда Трампа піти на поступки Росії.

Додамо, нещодавно Трамп знову зробив кілька різких заяв щодо війни. Він нахабно стверджує, що настав час комусь іншому вести переговори про припинення війни від імені України, а не Зеленському.