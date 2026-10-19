Про це Трамп сказав під час розмови з представниками медіа.

Які подробиці із заяв президента США?

Лідер Білого дому висловив власне бачення ситуації навколо мирного процесу та закликав до якнайшвидшого збереження життів.

Зеленський не дуже допомагає вирішити проблему. Я думаю, він не хоче, щоб це припинилося. Але я хочу бачити, як люди перестануть гинути,

– висловився Трамп.

Реакція на закиди Києва та переговори

Журналісти поцікавилися відповіддю американського лідера на зауваження української сторони щодо перебування на неправильному боці історії. Трамп категорично відкинув такі твердження.

"Зеленський не знає, про що говорить", – зухвало зазначив Трамп.

Окрім того, обговорюючи подальший формат взаємодії, президент США висловився за зміну представництва української сторони на дипломатичній арені.

Настав час комусь іншому вести переговори від імені України,

– сказав Трамп.

"Зеленський – це людина, яка мала залагодити цю війну давним-давно. Якби він послухав мене, він уклав би кращу угоду ще давним-давно, і мільйони людей з його боку залишилися б живими", – висловився очільник Білого дому.

Слід наголосити й на цинічності позиції Трампа, адже водночас із критикою Зеленського він говорить про те, що Москва нібито "поводиться нормально та майже нічого не робить".

І це при тому, що атака на українські міста триває майже безперервно. Вибухи ввечері 19 жовтня гриміли, зокрема, у Рівному, в Луцьку та на Львівщині. А на Харківщині ворог вдарив по парку, унаслідок чого загинули люди, серед них – діти.